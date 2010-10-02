Мумифицированные останки людей найдены в подвале Роскомстата

Рабочие при ведении строительных работ обнаружили сегодня в подвале здания Роскомстата останки нескольких человек.

Об этом сообщил РИА «Новости» представитель управления информации ГУВД Москвы Анатолий ЛАСТОВЕЦКИЙ.

"Мумифицированные останки людей, предположительно с древнего времени, обнаружены в здании Роскомстата по адресу улица Мясницкая, дом 39", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на место инцидента вызваны археологи. Строительные работы на месте обнаружения захоронения прекращены, сказал А.ЛАСТОВЕЦКИЙ.