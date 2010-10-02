Мумифицированные останки людей найдены в подвале Роскомстата
13:37, 02 октября 2010Мир
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Вызваны археологи
Рабочие при ведении строительных работ обнаружили сегодня в подвале здания Роскомстата останки нескольких человек.
Об этом сообщил РИА «Новости» представитель управления информации ГУВД Москвы Анатолий ЛАСТОВЕЦКИЙ.
"Мумифицированные останки людей, предположительно с древнего времени, обнаружены в здании Роскомстата по адресу улица Мясницкая, дом 39", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время на место инцидента вызваны археологи. Строительные работы на месте обнаружения захоронения прекращены, сказал А.ЛАСТОВЕЦКИЙ.
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