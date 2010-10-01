В Эквадоре - попытка государственного переворота

В Эквадоре совершена попытка государственного переворота.

Как передает РИА «Новости»,сотни военнослужащих и полицейских, протестующих против нового закона об ограничении положенных им денежных надбавок и льгот, захватили утром в четверг казарму в столице страны Кито, несколько военных баз, заблокировали работу столичного международного аэропорта (полеты здесь уже возобновились).

Президент Эквадора Рафаэль КОРРЕА в интервью Национальному радио назвал эти действия попыткой государственного переворота.

В результате столкновения в Кито протестующих против лишения льгот полицейских и сторонников конституционного Президента Эквадора один человек погиб, около 50 ранены, в том числе министр иностранных дел Эквадора Рикардо ПАТИНЬО.

Правительство Эквадора объявило в четверг "чрезвычайное положение на всей национальной территории в течение недели" и делегировало вооруженным силам контроль за безопасностью в стране.

С осуждением событий в Эквадоре выступили США, ООН, Аргентина, Испания, Венесуэла, Колумбия, Куба. В ночь на пятницу в Буэнос-Айресе состоится саммит глав государств Южноамериканского союза наций (УНАСУР).

В Буэнос-Айресе проходит чрезвычайный саммит Южноамериканского союза наций (УНАСУР) по ситуации в Эквадоре.

В УНАСУР входят 12 государств Южной Америки - Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили и Эквадор.

Блок был создан в Куско (Перу) в декабре 2004 года как Сообщество южноамериканских наций. Был переименован в 2007 году на саммите в Венесуэле.