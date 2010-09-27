Правительство Франции высылает из страны цыганский цирк

Французское правительство продолжает высылать из страны цыган. Если сначала речь шла лишь о нелегальных мигрантах, то теперь за пределы Франции отправляют и единственный в Европе цыганский цирк.

Как сообщает британское издание Guardian, на протяжении 18 лет цирк был одной из достопримечательностей страны. На представления собиралось большое количество народа, а в июне цыган даже отправили на выставку Экспо в Шанхай, чтобы они там представляли Французскую республику.

Теперь же власти отказались продлевать разрешения на работу для музыкантов, сопровождавших представления. Причем полиция заявляет, что ее действия не имеют отношения к антицыганской кампании. Якобы во всем виновато руководство цирка, которое не только задерживает зарплаты, но и использует детский труд.

Руководитель цирка Александр Романэ уже заявил, что все обвинения – выдумка. На 4 октября цыгане вместе с музыкантами из Румынии и Болгарии наметили акцию протеста против "произвола властей".

С начала кампании по высылке незаконных мигрантов в Румынию и Болгарию были депортированы около 1000 человек. Цыган высылают также из Италии, Финляндии, Бельгии и Нидерландов.

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