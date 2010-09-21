Россия и Польша договорились о новых условиях поставок газа

Польский газовый концерн PGNiG и "Газпром" договорились об условиях нового контракта на поставки российского газа в Польшу.

Как сообщает агентство Прайм-ТАСС, в 2010 году польская сторона предполагает закупить 9 миллиардов кубометров газа, в 2011 году - 9,3 миллиарда, а в 2012 году - более 10 миллиардов кубометров газа. Контракт предусматривает, что объем закупок может корректироваться с учетом фактических потребностей покупателя.

Отмечается, что газ, который поставит "Газпром", компенсирует нехватку этого топлива, вызванную прекращением сотрудничества Польши с компанией RosUkrEnergo.