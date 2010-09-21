Обама: война против Ирана - не идеальный вариант

Президент США Барак Обама заявил, что с его точки зрения военная операция против Ирана это "не самый лучший" вариант решения проблемы, связанной с возможным обладанием этой страной ядерным оружием. Но он отметил, что если Иран станет обладателем ядерного оружия, это будет "реальной проблемой".

"Однако мы не думаем, что война Израиля и Ирана или другие варианты применения военной силы будет идеальным вариантом для ее решения. Впрочем, мы обсуждаем все возможные варианты", - приводит слова американского президента РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на телеканал СNBC. "Мы все еще готовы попытаться решить иранскую проблему дипломатическим путем", - добавил Б. Обама.

2 августа председатель Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Майкл Маллен объявил, что Пентагон уже разработал план военного вторжения в Иран, который будет использован в случае необходимости, однако подчеркнул, что считает это "плохой идеей".

США и ряд их союзников, в частности Израиль подозревают Тегеран в ведении работ по созданию ядерного оружия. Иранское руководство подчеркивает, что ядерная программа Исламской республики носит мирный характер.