Закаев шокирован задержанием в Польше: это какой-то кошмарный сон

Глава правительства Чечни в изгнании Ахмед ЗАКАЕВ шокирован позицией властей Польши по вопросу его задержания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью польской газете Rzeczpospolita.

А.ЗАКАЕВ отметил, что лишь в этом году он четыре раза был в Польше и ни разу не имел проблем с правоохранителями. «Посещал Польшу, чувствовал себя здесь как свободный человек. Польша – это государство, которое, без преувеличения, полюбил, как много чеченцев и россиян, за его отчаянную борьбу за освобождение от советской диктатуры», - отметил он.

А.ЗАКАЕВ подчеркнул, что профсоюзное движение „Солидарность”, которое боролся за свержение коммунистического режима в Польше в конце 1989 года, вдохновляло чеченцев на борьбу за независимость.

“Теперь я, кто приезжает, чтобы искать дороги для освобождения своего народа из того же ига, из которого освобождались поляки, должен чувствовать себя преступником!? Это какой-то кошмарный сон, не только мой, но тех, кто боролся в рядах “Солидарности”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, польская полиция сегодня утром в Варшаве задержала А.ЗАКАЕВА, объявленного в международный розыск Россией.

А.ЗАКАЕВ прибыл в Польшу для участия в Третьем всемирном чеченском конгрессе, который начался 16 сентября в польском Пултуске под Варшавой.