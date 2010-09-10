Пастор, собиравшийся сжечь Коран, встретится с имамом Нью-Йорка

Американский пастор Терри Джонс, из-за намерения которого устроить публичное сжигание Корана разгорелся крупный скандал, объявил об отмене своих планов. По его словам, уничтожать экземпляры священной для мусульман книги его прихожане не будут, так как достигнуто соглашение в выборе места для строительства мечети и мусульманского культурного центра на Манхэттене. Он уточнил, что теперь они будут находиться вне зоны, где раньше стояли "башни-близнецы", разрушенные 11 сентября 2001г., передает Associated Press.

По словам Джонса, он намерен вылететь в Нью-Йорк для беседы с имамом Фейсал Абдул Рауфом о перенесении места мечети. "Теперь мы, безусловно, против того, чтобы кто-либо сжигал Коран. Сейчас не время это делать", - сказал священник на пресс-конференции.

Между тем имам американского штата Флорида Мухаммад Мусри сообщил, что решение о переносе мечети и мусульманского культурного центра, которые планируется построить на месте, где раньше стояли "башни-близнецы", пока не принято. Он отметил, что в беседе с Джонсом только пообещал организовать его встречу с имамом штата Нью-Йорк.

Несмотря на то, что мусульманская сторона не подтверждает факт переноса мечети, Джонс утверждает, что трижды получал подтверждение об изменении места положения культурного центра. "Если это не будет сделано, значит ислам - очень слабый пример религии", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг.

Ранее Джонс призвал своих прихожан устроить сожжение Корана в память о жертвах терактов 11 сентября. Многие политики, военные и даже Ватикан выступили с резким осуждением этой идеи.