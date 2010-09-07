Путин: "Южный поток" построим так же быстро, как и "Северный"

Газопровод "Южный поток" будет построен так же быстро, как и "Северный поток", заявил председатель правительства РФ Владимир Путин на встрече с участниками международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Об этом сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу правительства.

Премьер обратил внимание участников встречи на то, что строительство трубопроводной системы по дну Балтийского моря, несмотря на все сложности, уже начато. "Вот в следующем году уже газ пойдет по этой трубе. Мы быстро все делаем. В конце следующего года, в ноябре, первый газ должен поступить потребителям в Германии", - сказал он. "Мы так же быстро сделаем и "Южный поток", - заверил глава правительства.

Говоря о возможности строительства трубопровода "Голубой поток-2" по дну Черного моря в Турцию, В.Путин сказал: "Посмотрим, это будет зависеть от рынка конечных потребителей в других странах - на Кипре, еще в каких-то местах. Израиль, видимо, не будет брать наш газ. Надо посмотреть там на другие возможности. Эти вопросы мы с турецкими друзьями прорабатываем".