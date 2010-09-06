Впервые за 20 лет подорожало жилье в Германии

В Германии впервые за последние почти 20 лет подорожало жилье. В некоторых городах плата за его аренду возросла особенно ощутимо, в первую очередь в Берлине.

Как передает Deutsche Welle со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, в столице ФРГ снять квартиру сегодня обойдется на 14 процентов больше, чем в прошлом году, в Дюссельдорфе – на 13 процентов, в Кельне и Бонне – на 12 процентов. Например, в центре и некоторых престижных районах Бонна аренда составляет в среднем 10 евро за квадратный метр и больше.

“Плата за квартиру или дом – главный источник расходов немцев, две трети которых не имеют собственных четырех стен, а вынуждены снимать квартиры или дома. Как правило, речь идет о сотнях евро на месяц, или треть семейного бюджета”, - отмечает издание

Причиной подорожания эксперты называют тот факт, что во многих немецких городах увеличилось население. Кроме того, выросло количество тех, кто живет один, а новых квартир строят мало.

Также эксперты рынка недвижимости акцентируют на том, что нынешнее подорожание жилья произошло после того, как оно очень долго было относительно дешевым. От 1993 года арендная плата за квартиры в Германии фактически не росла.

И все же в Германии есть большие города, цены на жилье в которых растут очень медленно. Например, Мюнхен. В баварской столице цены на новые квартиры лишь на три процента выше, чем в прошлом году. Правда, Мюнхен по ценам на недвижимость – самый дорогой город Германии, отмечают эксперты.