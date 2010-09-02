У Польши есть план вывода газопровода из-под контроля Газпрома

Власти Польши вслед за странами Балтии хотят отстранить «Газпром» от управления его газопроводом, проходящим через территорию страны, пишет Газета.ру со ссылкой на "Коммерсантъ".

Польша предлагает передать местный участок газопровода Ямал-Европа мощностью 33 млрд кубометров газа в год под контроль государственной Gaz-System.

В рамках реализации положений Третьего энергопакета ЕС "...существует требование, что подобная инфраструктура должна управляться независимым органом и быть доступна третьим сторонам. Мы хотим быть уверены, что этот газопровод не будет использоваться лишь одной-двумя компаниями»,- заявил во вторник представитель Еврокомиссии Джозеф Эннон.

Как удалось выяснить «Ъ», у Польши уже есть план вывода газопровода из-под контроля «Газпрома». «Газпром» же готов принять услуги компании только как технического оператора.