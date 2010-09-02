В России впервые отмечают дату окончания Второй мировой войны

Россия впервые отмечает 2 сентября как День окончания Второй мировой войны, отмечает Радио "Свобода". Этот памятный день установлен в 2010 году в результате принятия изменений закона "О днях воинской славы и памятных датах России".

2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии, что и стало последним событием Второй мировой войны, начавшейся 1 сентября 1939 года с нападения гитлеровской Германии на Польшу.