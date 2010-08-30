Янукович вылетел в Украину

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завершил официальный визит в Германию и вылетел в Украину.

Как сообщал УНИАН, в ходе визита В.ЯНУКОВИЧ встретился с Федеральным канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ, Федеральным президентом Германии Кристианом ВУЛЬФОМ, вице-канцлером, федеральным министром иностранных дел Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.

Высшее политическое руководство Германии заявляет, что официальный визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в эту страны был успешным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-канцлер, федеральный министр иностранных дел Германии Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ во время встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ, которая состоялась сегодня в Берлине.

«Федеральный канцлер Ангела МЕРКЕЛЬ сообщила мне, что проведенные с Вами переговоры были успешными», - заявил глава внешнеполитического ведомства, обращаясь к Президенту Украины.