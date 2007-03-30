Березовский даст показания российскому следователю

Проживающий в Лондоне российский бизнесмен Борис Березовский в пятницу даст показания по делу об убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко на встрече с сотрудником генеральной прокуратуры РФ.

"Эта встреча состоится завтра, о чем меня известили сотрудники Скотланд-Ярда", - сообщил Березовский в интервью РИА Новостивечером в четверг.

По его словам, "место встречи и точное время встречи пока не определено".

"На встрече со мной будет присутствовать один из следователей Генпрокуратуры, а сотрудники Скотланд-Ярда будут задавать мне те вопросы, которые сформулированы Генпрокуратурой", - пояснил опальный олигарх.

Также на встрече будет присутствовать получивший в 2003 году убежище в Великобритании Ахмед Закаев. "Мне известно, что из всех людей, с которыми генеральная прокуратура хотела встретиться - более 100 человек, только три человека согласились на эту встречу: Закаев, я и кто-то еще, кого я не знаю", - добавил Березовский.

Он отметил, что Скотланд-Ярд обеспечил выполнение всех ранее выдвинутых бизнесменом требований. "Их три: встреча не будет в российском посольстве, следователи будут досмотрены на предмет наличия ядов и оружия, и третье - встреча будет носить прозрачный характер. Это означает, что все, о чем мы будем говорить, будет записываться на видеопленку, и копия этой пленки по окончанию встречи с сотрудниками Генпрокуратуры будет переданы мне", - рассказал Березовский.

"Единственная причина, по которой я иду на этой встречу, это не дать возможность Генпрокуратуре иметь аргументы, чтобы препятствовать следователям Скотланд-Ярда прилетать в Москву и допрашивать там свидетелей или подозреваемых в расследовании убийства моего друга", - подчеркнул собеседник агентства.

В понедельник, 26 марта, группа сотрудников Генеральной прокуратуры РФ во главе с заместителем генпрокурора Александром Звягинцевым прибыла в Лондон. Лондонская полиция подтвердила, что российские следователи приглашены в Лондон в связи с расследованием "дела Литвиненко", но не раскрыла детали их пребывания в Великобритании.

"Все, что мы можем подтвердить - это то, что российские следователи в четверг днем встречались в здании Скотланд-Ярда с детективами, расследующими смерть Александра Литвиненко", - сказал РИА Новости представитель пресс-бюро Скотланд-Ярда.

Как стало известно РИА Новости из дипломатических источников, часть группы следователей уже отбыла в Москву, однако несколько человек остаются в Лондоне, включая главу делегации - Александра Звягинцева.

Именно он в середине марта сообщил в интервью газете "Известия", что российские следователи хотели бы допросить в Великобритании более 100 человек в рамках расследования данного дела.

По его словам, следователи российской Генпрокуратуры намерены среди прочих допросить и предпринимателя Бориса Березовского. "Договоренность об этом с английской стороной уже достигнута", - сказал он.

Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в 2000 году в Великобританию, скончался 23 ноября 2006 года на 44-м году жизни. После смерти в его организме было обнаружено значительное количество радиоактивного элемента полоний-210.

Расследование смерти Литвиненко, которая квалифицируется как убийство, более двух месяцев вело антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда. В рамках расследования детективы посетили Москву, где провели беседы с рядом свидетелей, включая бизнесменов Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна.

31 января этого года лондонская полиция передала дело о расследовании убийства Литвиненко в Королевскую прокурорскую службу Великобритании. Это ведомство проведет тщательный анализ собранных улик прежде чем принять решение о дальнейших действиях по делу и целесообразности предъявления обвинений.