Президент Латвии возмущен заявлением Лужкова

Президент Латвии Валдис ЗАТЛЕРС возмущен заявлением мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА, который во время визита в Ригу выразил надежду, что Латвия станет двуязычной страной, а русский язык получит статус официального.

«Cоветы чужаков нам не нужны – латышский язык останется единственным государственным языком. Латышский должен объединять всех жителей Латвии», – написал В.ЗАТЛЕРС в своем блоге на Twitter.

Как сообщал УНИАН, мэр Москвы Юрий Лужков, который посетил Ригу с однодневным визитом, заявил, что Латвия должна стать «двуязычной страной», и от этого она только выиграет.