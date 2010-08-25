Лужков: Латвия должна стать двуязычной страной

23:43, 25 августа 2010
Мир
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Мэр Москвы посетил Ригу

Мэр Москвы Юрий Лужков, который посетил Ригу с однодневным визитом, заявил, что Латвия должна стать «двуязычной страной». Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegraf.lv.

«Конечно, ситуация (с русскоязычным населением в Латвии) улучшилась, и я думаю, в ближайшем будущем произойдут государственные сдвиги и политика неразумного национализма закончится», – заявил московский мэр.

«Решение проблемы с национальными меньшинствами – это индикатор цивилизованности государства. В Финляндии, например, только 8% населения являются шведами, а шведский язык имеет статус официального. Думаю, Латвия должна стать двуязычной страной и она только выиграет от этого. Это откроет стране финансовые и экономические возможности большого соседа», – рассказал Лужков.

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