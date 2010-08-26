Саакашвили: сейчас Украина очень быстро интегрируется в Европу

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ считает, что сейчас Украина очень быстро интегрируется в Европу.

Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Конечно, каждая страна вольна себе выбирать. Украина сама решение принимает. Но я хотел сказать насчет НАТО – там, конечно, могут быть свои нюансы. Но, в целом, Украина сейчас очень быстро интегрируется в Европу», - сказал М.СААКАШВИЛИ.

Он отметил, что у Грузии отношения с Украиной развиваются гораздо быстрее, чем когда-либо развивались в последние годы.

«Это уже сейчас реальные отношения, основанные на реальных экономических, политических и, главное, людских связях. Никогда столько украинских туристов сюда не приезжало, никогда столько бизнес-групп и официальных делегаций к нам не наведывалось, как сейчас из Украины официальных лиц. И мы этому очень рады», - сказал президент Грузии.

По его мнению, украинская политика совершенно открыта, несмотря на нюансы и декларации.

«Она (политика) всегда была проукраинской, остается проукраинской. Сегодня любая страна стремится быть там, где у ее народа есть будущее и есть перспектива развития. Поэтому я думаю, что в этой расширенной Европе будет место и для Украины, и для России в будущем, и для всех нас. И я думаю, что это не надо рассматривать идеологическим путем. Просто это прагматический инстинкт любой страны и народа», - сказал он.