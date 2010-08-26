Грузия осталась без света

Как передают из Грузии российские информационные агентства, авария в энергосистеме обесточила почти все регионы как на западе, так и на востоке страны, сообщает Би-Би-Си.

Тбилиси и десятки близлежащих городов и районов остались в четверг вечером без электричества из-за технических проблем, возникших на одной из высоковольтных ЛЭП.

В грузинской столице временно прекратил работу метрополитен, несколько тысяч пассажиров, находившихся в вагонах и на станциях, вышли из метро благодаря автономным источникам энергопитания.

Осуществляется перевод национальной энергосистемы на резервную схему снабжения. Объекты жизнеобеспечения в Тбилиси работают благодаря автономным источникам электроэнергии.