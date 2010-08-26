В Германии журналистам разрешат разглашать государственную тайну

Правительство Германии одобрило законопроект, который расширяет права и свободы журналистов, сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление министра юстиции ФРГ Сабины ЛОЙТХОЙССЕР-ШНАРЕНБЕРГЕР.

В частности, законопроект предусматривает, что журналисты не будут преследоваться по обвинению "в причастности к разглашению государственной тайны" в случае, если они цитируют сведения, содержащиеся в секретных документах.

Также законопроект урезает полномочия полиции проводить обыски у журналистов, передает Лента.ру. Теперь обыски могут быть осуществлены в случае наличия "достаточных" доказательств совершения журналистом противоправных действий, между тем как ранее полиция могла прибегнуть к обыску просто на основании подозрений.

Как отмечает AFP, законопроект стал следствием скандала вокруг авторитетного немецкого журнала Cicero. В 2005 году издание процитировало выдержки из секретных документов федеральной уголовной полиции, после чего в редакции прошел обыск. В 2006 году Конституционный суд уже признал действия полиции нарушением свободы печати.

Со своей стороны представители фракции "Зеленых" в Бундестаге подвергли новый законопроект критике как недостаточный и половинчатый, обратив внимание, что журналистов все еще можно преследовать по обвинению в "подстрекательстве к разглашению гостайны", например, если они пытаются получить секретные сведения.