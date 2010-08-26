Белоруссия нарастит добычу нефти в Иране и Венесуэле

Белоруссия к 2020 г. планирует нарастить добычу нефти в Иране и Венесуэле. Об этом говорится в опубликованной стратегии развития энергетического потенциала республики, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

На иранском месторождении Джуфейр в течение 10 лет Белоруссия планирует получить 9,3 млн т нефти. В настоящее время там пробурены четыре скважины, создается инфраструктура месторождения. С 2015 г. на Джуфейр планируется ежегодно получать 1,3 млн т нефти. Период стабильной добычи продлится 10 лет.

В Венесуэле разработку нефтяных месторождений ведет совместное белорусско-венесуэльское предприятие "Петролера БелоВенесолана". К 2015 г. оно планирует увеличить добычу нефти до 0,95 млн т в год. В 2008-2010 гг. СП было получено 1,7 млн т. В 2013г. компания начнет добычу нефти на блоке Хунин-1 в бассейне реки Ориноко с ежегодным объемом 2,9 млн т. К 2020 г. объем добычи нефти на месторождении достигнет 7,5 млн т.

В стратегии уточняется, что в настоящее время белорусские месторождения нефти находятся на заключительной стадии разработки. Ежегодно добыча нефти сокращается за счет выработки запасов на месторождениях.