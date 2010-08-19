Последняя боевая бригада США покинула Ирак

Последняя боевая бригада вооруженных сил США покинула сегодня Ирак. Согласно сообщениям СМИ, бронемашины с военными уже пересекли границу с Кувейтом, сообщает Радио "Свобода".

К концу августа Соединенные Штаты планируют полностью завершить выполнение боевых задач в Ираке. В этой стране до конца следующего года будут оставаться тем не менее около 50 тысяч американских солдат.

По словам представителя Госдепартамента США Филиппа Кроули, американское присутствие в Ираке далеко от завершения, однако теперь оно будет носить в большей степени не военный, а гражданский характер.