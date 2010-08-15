Из-за пожаров приостановлена навигация на Волге

Сменившийся ветер принес в Нижний Новгород дым от лесных пожаров в области, а пониженное атмосферное давление способствовало его накоплению в нижних слоях атмосферы, в результате чего город оказался под плотной завесой смога, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Ситуация с задымлением осложняется и тем, что пожарные для локализации огня в лесах стали использовать так называемый "встречный пал".

Северо-восточный ветер принес дым от встречного пала в сторону Нижнего Новогорода, а пониженное атмосферное давление позволило ему спуститься в нижние слои атмосферы, отмечает МЧС, одновременно подчеркивая, что новых очагов природных пожаров близ города нет.

Из-за задымления на Волге в районе Нижнего Новгорода приостановлена речная навигация: не ходят судна на воздушной подушке, связывающие Нижний с городом-спутником Бором.