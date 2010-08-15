Президент Южной Кореи представил план объединения с КНДР

Президент Южной Кореи Ли Мен Бак предложил план объединения с КНДР, предусматривающий три этапа. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на The Korea Times, общие принципы этого процесса Ли Мен Бак обозначил в выступлении, посвященном 65-й годовщине освобождения Кореи от японского колониального гнета.

Первый пункт плана - установление мира и обеспечение безопасности на Корейском полуострове, прежде всего, ядерное разоружение КНДР. Второй этап - экономическая интеграция и развитие сотрудничества, направленное на подъем северокорейской экономики. После этого, по словам Ли Мен Бака, корейцы смогут преодолеть различия между двумя системами и создать единое государство, в котором защищены права всех граждан.

Говоря о конкретных мерах, Ли Мен Бак предложил ввести особый налог, чтобы собрать средства, необходимые для обеспечения процесса объединения. Reuters приводит оценки, согласно которым создание единой Кореи может обойтись Сеулу в сумму более 1 триллиона долларов.