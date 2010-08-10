Саудовская Аравия начала выполнение пятилетки

Саудовская Аравия одобрила пятилетний план развития на 385 млрд долл., более 50% этой суммы будут направлены на развитие трудовых ресурсов, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

Сообщается также, что остаток выделенных средств пойдет на улучшение систем социального обслуживания населения, здравоохранения, развитие телекоммуникаций и жилищного сектора. Предусматривается средний ежегодный экономический рост в размере 5,2%.

По словам министра экономики и планирования Халеда Аль-Кусейби, план, рассчитанный на 2010-2014 гг., на 67% масштабнее предыдущего пятилетнего плана.

Саудовская Аравия обладает самыми большими в мире доказанными запасами углеводородного сырья. Поскольку экономика страны в значительной степени зависит от нефти, Саудовская Аравия идет по пути энергичного и всестороннего развития и диверсификации нефтяной промышленности.