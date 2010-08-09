Чавес призвал левых боевиков отпустить всех заложников

Президент Венесуэлы Уго Чавес призвал боевиков колумбийской леворадикальной группировки FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, "Революционные вооруженные силы Колумбии) отпустить всех заложников "во имя мира", передает Би-би-си.

Ранее У.Чавес имел успешный опыт ведения переговоров с FARC по вопросу освобождения нескольких человек.

"Колумбийские повстанцы не имеют будущего, если будут стремиться прийти к власти вооруженным путем. Необходимо также отказаться от практики использования захвата заложников для освобождения своих товарищей", - сказал У.Чавес в еженедельной воскресной программе "Алло, президент".

Того же мнения придерживается и новый президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, заявивший о готовности к переговорам с повстанцами при условии, что сперва будут освобождены все заложники. По данным Минобороны Колумбии, в плену у боевиков остаются 79 человек.

FARC основана в 1964 году как военное крыло Коммунистической партии Колумбии, пишет РосБизнесКонсалтинг. Ведет войну с правительством за построение "общества социальной справедливости и равенства". Одним из источников дохода боевиков колумбийское правительство и США считают торговлю наркотиками. США и Евросоюз внесли FARC в список террористических организаций.