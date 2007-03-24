Умер сын Мао Цзедуна
Мао Аньцин никогда не принимал участия в политической жизни Китая
Скончался сын бывшего китайского лидера Мао Цзедуна Мао Аньцин. Как сообщает информационное агентство China News Service, Мао Аньцин скончался накануне. Ему было 84 года.
Мао Аньцин никогда не принимал участия в политической жизни Китая. Он страдал от серьезного психологического расстройства и, по некоторым данным, провел большую часть своей жизни в психиатрических лечебницах.
Мао Аньцин был вторым сыном от первого брака Мао Цзедуна. Его мать Ян Канхуэй была арестована и расстреляна через семь лет после его рождения, в 1930 году. Ань-цин и его старший брат Ань-ин были через несколько лет отправлены в Париж, а оттуда в Москву. В годы войны братья были в Красной Армии - старший в звании лейтенанта в 1943-45 г. находился в распоряжении 2-го Белорусского фронта; младший - работал на лесозаготовках бойцом противопожарной дружины. В Китай они вернулись в 1947 году.
Фамилия и имя Мао Аньцин, согласно китайской традиции, состоит из трех иероглифов: первый – это фамилия отца, которая передается поколениями (Мао); второй иероглиф означает поколение - в роду люди одного поколения имеют один иероглиф, по которому определяется их взаимоотношение (Ань); третий иероглиф свой индивидуальный.