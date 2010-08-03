Сгорели четыре пожарные машины МЧС России

За 2 и 3 августа при тушении природных пожаров сгорели четыре пожарных автомобиля, заявил министр по чрезвычайным ситуациям РФ Сергей Шойгу. По словам министра, машины просто не успели выйти из зоны возгораний.

В Центральном федеральном округе и Поволжье число очагов пожаров сократилось с 1200 до 246; при этом 69 очагов крупные. Площадь пожаров на территории ЦФО и Поволжья составляет 121 тысячу гектаров, передает РИА Новости со ссылкой на министра.

При этом, по сообщению информагентства, спутники НАСА "Терра" и "Аква" 3 августа зафиксировали на всей территории России 636 очагов пожаров. Ранее со спутников были видны 400 очагов природных пожаров. Согласно спутниковым данным, в Рязанской и Нижегородской областях и в республике Марий Эл пожароопасная ситуация ухудшилась, а в Московской области - улучшилась.