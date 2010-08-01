Лесные пожары в России продолжаются, однако армии, МВД и добровольцам удается справляться с огнем: за минувшие двое суток лесные пожары не затронули ни одного жилого дома, не пострадал ни один человек. При этом общая площадь пожаров за сутки уменьшилась на 7 тысяч гектаров и сейчас составляет 128 тысяч гектаров.

Между тем, в Нижегородской области обнаружили тела еще двух погибших, таким образом, число жертв природных пожаров в РФ возросло до 30 человек.

Пожары оставили без крова 2210 россиян, сгорели 1875 домов. Сохраняется угроза перехода огня на населенные пункты в Нижегородской, Владимирской и Воронежской областях, а также Мордовии, но пожар больше не угрожает ядерному центру в Сарове.

Очевидцы пожаров и пострадавшие оставляют в живых журналах свои свидетельства, которые приводит РИА "Новости".