У Попова есть возможность отправить в Корею "5 ключевых фигур"

И.о. председателя КГГА Александр ПОПОВ провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Украине Паком Ро БЁКОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, стороны обсудили возможности сотрудничества между Киевом и Республикой Корея и договорились о перспективах развития двусторонних отношений.

В частности, П. Ро БЁК отметил, что Республика Корея уделяет значительное внимание развитию тесного и плодотворного сотрудничества с Киевом, ведь столица Украины имеет огромный потенциал. В прошлом году Корея в рамках обмена опытом уже принимала высокопоставленную украинскую делегацию, в состав которой входили и представители Киевской городской государственной администрации. Теперь Корейское агентство международного сотрудничества уже подготовило вторую программу обмена опытом между Кореей и Украиной с целью углубления регионального развития. К участию в программе приглашаются 5 делегатов от КГГА, кандидатуры которых посол предложил определить А.ПОПОВУ.

В свою очередь, и.о. председателя КГГА выразил свою заинтересованность в последующем развитии отношений между сторонами, и акцентировал, что сегодня для Киева наиболее актуальный вопрос – разработка стратегического плана развития города на ближайшие 15-20 лет.

«Такое сотрудничество и такой обмен опытом с вашей страной – очень полезны для должностных лиц любого уровня, и участие в этой программе может помочь изменить виденье на многие проблемные вопросы и найти альтернативные пути для их решения. Я лично очень благодарен вам за это предложение и за такой подход к делу, а особенно за то, что Корея готова предоставить Киеву возможность принять участие в этой программе. Мы направим на стажировку 5 ключевых фигур из КГГА, которые непосредственно будут заниматься реализацией передового мирового опыта в Киеве», – сказал А.ПОПОВ.

Кроме того, во время встречи стороны обсудили вопрос перспективы предоставления представительству Республики Корея земельного участка для строительства офиса посольства в Киеве. «Офис Посольства – это соединительное звено, это настоящий мостик между странами, потому я очень надеюсь на содействие городской власти и лично Ваше в решении этого вопроса. Я очень доволен, что наша первая встреча прошла так конструктивно и стала новым толчком для углубления двустороннего сотрудничества», – отметил посол.

Также стороны договорились, что 4 октября, в честь празднования Национального дня Республики Корея, в Колонном зале Киевской мэрии при поддержке КГГА состоится официальный прием, на котором можно будет ознакомиться с культурой Республики Корея, ее традициями и национальной кухней.