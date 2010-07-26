Трое украинцев угрожают авиакомпании AirBaltic Европейским судом

Трое граждан Украины планируют через суд добиваться компенсации от латвийской авиакомпании AirBaltic за отмену рейса.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил украинец, который в прошлую пятницу должен был лететь из испанской Барселоны в Ригу, а оттуда в Киев.

Собеседник агентства отметил, что представители латвийской low-cost не проинформировали пассажиров о планируемом следующем вылете.

«Рейс задерживали на 5 часов из-за поломки деталей самолета. AirBaltic якобы согласился прислать новый самолет. В 19.30 нам сказали забирать багаж, самолет развернулся и полетел куда-то пустым. Все были в шоке», - отметил он.

«При нас рабочие аэродрома позвонили AirBaltic, но никто не отвечал. На аэродроме нам открыто сказали, что вас «кинули», и мы подумаем, как вам помочь», - добавил он.

По словам украинца, им удалось вылететь из Барселоны только через 27 часов, но из-за опоздания они потеряли билет на дорогу из Киева в Запорожье.

Кроме этого, им пришлось самостоятельно оплачивать трансфер из аэродрома в гостиницу.

Пассажир рейса, которым должен был вылететь около 200 человек, отметил, что сегодня представители киевского офиса компании на его звонок сообщили, что все жалобы принимаются исключительно по электронной почте в адрес главного офиса в Риге.

Информацию об удовлетворении или отклонении жалобы, в соответствии с автоматическим ответом, который отправил сервер компании, они смогут получить лишь через месяц.

Украинец назвал скандальным такой подход компании, подчеркнув, что в суд планируют подать также другие пассажиры, в числе которых граждане России.

«В случае отказа (предоставить компенсацию), будем готовить совместный иск в Европейский суд», - отметил он.

Справка УНИАН. Созданная в 1995 году AirBaltic corporation в прошлом году перевезла 2,76 млн. пассажиров.

Компания, контрольный пакет которой принадлежит латвийскому правительству, выполняет рейсы на почти 90 маршрутах.

В Украину компания осуществляет рейсы в Киев, Одессу и Симферополь.