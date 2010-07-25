КНДР грозит "священной ядерной войной"

У восточных берегов Корейского полуострова начались крупномасштабные американо-южнокорейские маневры.

Как передает ИТАР-ТАСС, Сеул и Вашингтон рассматривают их как демонстрацию силы в ответ потопление 26 марта в Желтом море южнокорейского корвета "Чхонан", на борту которого погибли 46 моряков.

В нынешних маневрах принимают участие атомный авианосец "Джордж Вашингтон", около 20 боевых кораблей и до 200 самолетов, включая новейшие истребители Ф-22 "Раптор", которые впервые перебрасываются в Южную Корею. На борту авианосца находятся до 80 единиц авиатехники.

В маневрах задействованы до 8 тыс. военнослужащих сухопутных войск, флота, авиации и морской пехоты двух стран.

Официальный Пхеньян осудил проведение маневров, пригрозив начать в ответ "священную войну". "Армия и народ КНДР на законных основаниях противопоставят свои силы ядерного сдерживания крупнейшей репетиции ядерной войны, которую собираются устроить США и марионеточные войска Юга", отмечается в распространенном вчера заявлении Государственного комитета обороны КНДР. Китай также выступил против маневров, которые после возражений Пекина было решено перенести из Желтого в акваторию Японского моря.