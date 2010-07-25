Российский пилот хладнокровно улетел от террористов

Российский пилот смог скрыться от террористов, напавших на его самолет в Демократической республике Конго (ДРК).

Боевики группировки "Демократические силы освобождения Руанды" ( FDLR), которые активны на востоке ДРК, захватили самолет на удаленном аэродроме в провинции Северное Киву. Они взяли в заложники пилота, гражданина Индии, и ранили находившегося в самолете гражданина Конго. Однако второй пилот, россиянин, смог совершить побег от террористов на самолете и улететь на нем в региональный центр, г.Гома. На борту самолета был и раненый конголезец. Летчик-индус остается пока в руках у экстремистов, передает Reuters.

Известно, что самолет использовался местными компаниями для перевозки оловянной руды, добываемой на шахтах в Северном Киву. Кроме заложника, в руках террористов оказались деньги - 60 тыс. долл.

FDLR состоит в основном из членов племени хуту, которое борется за власть с другим племенем - тутси - в соседней с ДРК Руанде, дает справку РосБизнесКонсалтинг. Тем не менее, сегодня они вынуждены скрываться от руандийских властей на территории Конго. Группировка приняла участие в боевых действиях против правительства ДРК во Второй конголезской войне 1998-2003 гг. Ее боевики с тех пор отказываются сложить оружие и организуют различные преступления на территории ДРК.