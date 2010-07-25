Фидель Кастро побывал на месте своего первого боя

Лидер кубинской революции Фидель Кастро принял участие в торжественном мероприятии, посвященном памяти погибших при штурме казармы "Монкада" в 1953 году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на кубинские СМИ.

135 молодых революционеров под руководством Фиделя Кастро 26 июля 1953 года попытались во атаковать военные казармы на юге страны, чтобы захватить арсенал и поднять восстание. После неудачной попытки штурма оставшиеся в живых участники оказались в тюрьмах, однако впоследствии под давлением общественности были амнистированы.

Дата боя дала имя революционной организации Фиделя Кастро - «Движение 26 июля» (исп. Movimiento 26 Julio или M 26-7), которая свергла правительство Батисты в 1959 году.

Фидель, одетый в темно-зеленую рубашку полувоенного образца, посетил в субботу Мавзолей мучеников 26 июля в муниципалитете Артемиса в провинции Гавана.

Для многих кубинцев темно-зеленая форма главнокомандующего, которую Фидель неизменно носил почти все 50 лет пребывания у власти, стала одним из революционных символов. С 2006 года на всех фотографиях, которые публиковали кубинские СМИ, и во всех телепередачах Кастро был одет в гражданскую одежду (спортивный костюм или легкую рубашку).

Вместе с Кастро в состоявшемся в субботу торжественном мероприятии приняли участие Рамиро Вальдес Менендес и Гильермо Гарсия Фриас, имеющие почетные звания "команданте Революции", а также участники штурма казармы 57 лет назад Рамон Перес Ферро и Хеласио Фернандес.