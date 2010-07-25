В 2011 году Косово сможет подать заявку на членство в ООН, этом заявил Президент Косово Фатмир СЕЙДИУ.

Как сообщает РИА «Новости»со ссылкой на местные СМИ, он сказал: «Нам потребуются новые признания, но я верю, что мы сможем в следующем году представить новые аргументы в связи с нашей заявкой на членство в Организации Объединенных Наций».

В Приштине рассчитывают, что Косово признают несколько десятков новых стран до открытия в сентябре очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН, на которой будет рассматриваться косовский вопрос.

Албанские власти Косово сообщили, что начинают новую кампанию с целью обеспечения поддержки самопровозглашенного государства.

Как сообщал УНИАН, 22 июля председатель Международного суда ООН Хисаси ОВАДА заявил, что самопровозглашение Косово независимости не противоречит нормам международного права.

Албанские власти Косово 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке при поддержке США и ряда стран ЕС провозгласили независимость края от Сербии.

Сербия, Россия, Китай, Индия и ряд других стран отказались признать Косово, считая, что косовские албанцы своим отделением грубо нарушили нормы международного права.

Международный суд рассматривал вопрос о законности провозглашения независимости Косово по требованию Генассамблеи ООН. Судьи должны были ответить на вопрос "Соответствует ли одностороннее провозглашение независимости временными институтами самоуправления Косово нормам международного права?".