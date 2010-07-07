Завтра в Польше исполнять обязанности Президента будут сразу трое

В Польше завтра в один день будут исполнять обязанности главы государства впервые в истории сразу три человека.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, уникальная ситуация связана с назначением нового руководителя главного законодательного органа Польского государства – Сейма.

Нынешний глава Сейма Бронислав КОМОРОВСКИЙ, который с 10 апреля исполнял обязанности Президента Польши в связи с трагической гибелью Леха Качинского, завтра планирует сдать депутатский мандат и полномочия руководителя польского парламента.

Его место, согласно национальному законодательству, займет председатель высшей палаты парламента – Сената – Богдан БОРУСЕВИЧ.

В то же время, завтра же правящая в Польше «Гражданская платформа» (РО) планирует назначить нового главу Сейма, который также будет исполнять обязанности главы государства до принятия присяги Б.КОМОРОВСКИМ.

Б.БОРУСЕВИЧ заявил польским медиа, что не планирует в период исполнения обязанностей Президента принимать решения.

Новым главой Сейма планируется назначить представителя РО Гжегожа СХЕТИНУ, который после победы партии на внеочередных парламентских выборах 2007 года до 2009 года работал вице-премером и министром внутренних дел и администрации.

С прошлого года 47-летний Г.СХЕТИНА возглавлял фракцию «Гражданской платформы» в Сейме.

Как сообщал УНИАН, кандидат от РО Б.КОМОРОВСКИЙ выиграл внеочередные президентские выборы у кандидата самой популярной партии «Право и справедливость» Ярослава КАЧИНСКОГО.

Инаугурация Б.КОМОРОВСКОГО, который станет четвертым Президентом Польши - после начала рыночных и демократических реформ в стране бывшего коммунистического лагеря в начале девяностых годов – вероятнее всего состоится в августе.