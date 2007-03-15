Россия, Болгария и Греция подписали соглашение о строительстве нефтепровода

Представители России, Болгарии и Греции в присутствии руководителей трех стран подписали межправительственное соглашение о трансбалканском нефтепроводе.

Как передает РИА «Новости», подписанный в Афинах документ предусматривает сотрудничество при сооружении и эксплуатации нефтепровода Бургас-Александруполис, его стоимость составит около миллиарда евро. С российской стороны соглашение подписал глава Минпромэнерго Виктор ХРИСТЕНКО, с греческой - министр развития Димитрис СИУФАС, с болгарской - министр развития и общественных работ Асен ГАГАУЗОВ.

Президент РФ Владимир ПУТИН прибыл в Афины в среду вечером и ночью провел переговоры с премьер-министрами Болгарии и Греции.

Накануне правительство России одобрило проект соглашения с Болгарией и Грецией о сотрудничестве при сооружении и эксплуатации трансбалканского нефтепровода. Проект межправсоглашения был представлен в правительство Минпромэнерго России, он согласован с МИД, Минэкономразвития, Минфином, Минюстом и Федеральной таможенной службой.

Трубопровод предусматривает создание нового, дополнительного маршрута, который позволит транспортировать нефть из портов Черного моря на рынки Европы, США и Азиатско-Тихоокеанского региона через Болгарию и Грецию.

"Работа была довольно сложная, но все позиции, которые позволяют быстрое начало строительство нефтепровода, в соглашении отражены, в том числе о закреплении за Транснефтью функций оператора всей деятельности по транспортировке нефти от места добычи до греческого порта Александруполис", - сказал ранее помощник президента России Сергей ПРИХОДЬКО.

По его словам, в соглашении также закрепляется обязательство предоставить наиболее благоприятный налоговый режим Греции и Болгарии.

Помощник президента отметил, что соглашение также должно быть ратифицировано парламентами трех стран. По мнению С.ПРИХОДЬКО, до ратификации могут начаться работы по проектированию, технико-экономическому обоснованию, землеотводу, а непосредственно строительство - сразу после завершения ратификационных процедур.

"Это очень серьезный успех нашего внешнеполитического и внешнеэкономического ведомств", - считает он.

Проектная протяженность трассы нефтепровода Бургас-Александруполис - 280 километров, пропускная способность - 35 миллионов тонн в год с возможным увеличением до 50 миллионов тонн в год. В проекте предусмотрено использование технологии последовательной перекачки нефти разных сортов.

Принадлежать нефтепровод будет международной проектной компании, которую учредят участники. Доля российской стороны составит 51%, ей будут управлять ООО Трубопроводный консорциум Бургас-Александруполис, которое создали Роснефть, Газпром нефть и Транснефть. Болгарии и Греции будет принадлежать по 24,5%.