Газпром заявил, что «ни на шаг» не отступит от проекта Южный поток

«Газпром» «ни на шаг» не отступит от проекта «Южный поток» и закончит его до конца 2015 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР, выступая на годовом общем собрании акционеров в Москве.

«Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что проект «Южный поток» состоялся. Критическая масса набрана. «Газпром» ни на шаг не отступит от своего плана. Практическая реализация этого газотранспортного транснационального газопровода начнется в 2013 году, а построен он будет не позднее конца 2015 года», - подчеркнул А.МИЛЛЕР.

По его словам, за последний год «Газпрому» удалось добиться значительных результатов по реализации проекта «Южный поток». В частности, подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве с партнерами из Болгарии, Венгрии, Греции, Сербии, Словении, Хорватии и Австрии. Также созданы четыре совместные проектные компании, разработано технико-экономическое обоснование морской части проекта «Южный поток», в соответствии с графиком продолжилась подготовка технико-экономических обоснований строительства участков газопровода на территории иностранных государств, добавил А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, недавно премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что Украина готова на компромиссы с Россией и Европейским Союзом, дабы избежать строительства "Южного потока".

"Если мы в ближайшее время не решим этот вопрос, и Россия все-таки начнет с Европейским Союзом строить второй обходной газопровод "Южный поток", то мы очень много потеряем. Именно поэтому мы сейчас выходим с очень серьезными предложениями для ЕС и для россиян, и надеюсь, что они будут рассмотрены и по ним будут приняты решения", - заявил Н.АЗАРОВ.