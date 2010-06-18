Европарламент за ускорение переговоров с Россией

Европарламент выступает за ускорение переговоров с Россией о новом соглашении.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в принятой вчера на сессии Европарламента в Страсбурге резолюции по итогам саммита Россия-ЕС, состоявшегося 31 мая в Ростове-на-Дону.

Согласно резолюции, одобренной большинством присутствующих в зале депутатов, Россия остается одним из важнейших партнеров для построения долговременного сотрудничества, особенно в сферах экономики, защиты прав человека и развития демократии, обеспечения энергетической безопасности и противодействия климатическим изменениям.

Депутаты приветствовали ратификацию Россией Протокола № 14 к Европейской Конвенции по правам человека, что дало возможность упростить работу Европейского суда по правам человека, а также – введение моратория на смертную казнь, и выразили надежду, что эти шаги станут первыми на пути улучшения диалога с гражданским обществом.

Депутаты также призвали власть России положить конец продолжающейся и широко распространенной безнаказанности за жестокое отношение к правозащитникам, и прежде всего изменить климат террора и беззакония на Северном Кавказе.

Европарламент поддержал вступление России во Всемирную организацию торговли, подчеркнув, что отказ от протекционистских мер должен стать предпосылкой для этого. Депутаты также отметили, что создание Таможенного союза России с Беларусью и Казахстаном может стать дополнительным препятствием на этом пути.

В резолюции отмечается, что сотрудничество ЕС с Россией в энергетической сфере должно базироваться на принципах Энергетической хартии и Протокола по транзиту к ней.

В вопросе перехода к безвизовому режиму депутаты поддержали пошаговый подход, который должен базироваться на содержательном и практическом прогрессе и иметь целью введение безвизового режима в долгосрочной перспективе.

Кроме того, депутаты подчеркнули приверженность территориальной целостности Грузии в ее международно-признанных границах и призвали все стороны полностью выполнять взятые на себя обязательства.

При этом депутаты выразили убеждение в том, что миссия наблюдателей ЕС должна получить доступ на территории Абхазии и Южной Осетии.