Буш: кто хочет жить в США - обязан выучить английский

Джордж Буш выступил с критикой испанской версии гимна США, пишет The Guardian. Вариант на испанском, исполненный группой испаноязычных поп-певцов, по содержанию практически полностью повторяет английский оригинал.

Однако, по мнению Буша, это в любом случае недопустимо. "Я считаю, что люди, которые хотят стать гражданами этой страны, обязаны выучить английский и исполнять национальный гимн на английском языке", - заявил он. Как считает американский президент, в противном случае можно утратить "дух нации".

Запись испаноязычного варианта гимна была поддержана про-иммигрантскими кругами и осуждена теми, кто выступает за ужесточение иммиграционного законодательства.

Напомним, что в настоящее время Конгресс рассматривает законопроект, призванный усложнить иммиграцию в США. Нелегальных иммигрантов, в частности, предполагается приравнять к уголовным преступникам. Джордж Буш является сторонником этого законопроекта.

Латиноамериканцы, чьим родным языком является испанский, являются наиболее значительным национальным меньшинством в США, а также составляют большинство нелегальных иммигрантов.

Лента.ру