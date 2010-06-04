Посол: Израиль действовал абсолютно законно

Посол Государства Израиль в Украине Зина КАЛАЙ-КЛАЙТМАН заявляет, что операция Израиля по перехвату шести судов «Флотилии свободы», направляющихся в сектор Газа с гуманитарной помощью, была легальной.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве.

«Израиль действовал абсолютно законно», - отметила посол.

По словам З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН, после того, как Израиль объявил организаторам «Флотилии свободы» и капитанам кораблей, что Израиль ни при каких условиях не позволит нарушить блокаду, и корабли будут остановлены, последовал ответ: “Мы будем продвигаться в сектор Газа». После этого Министерство обороны Израиля приняло решение остановить эти суда силой. «Сила не предполагала перестрелку, кровопролитие или вооруженную попытку остановить наших солдат, а это именно то, что произошло», - добавила посол.

По ее словам, цель организаторов «Флотилии свободы» была не в доставке гуманитарной помощи, а в прорыве морской блокады.

Посол напомнила, что морская блокада была установлена Израилем для того, чтобы предотвратить нелегальную поставку оружия в сектор Газа.

Посол сообщила, что на одном из кораблей находилась группа из 50-ти человек, причисляющих себя к организации, связанной с террористическими организациями, включая ХАМАС. Эта группа, отметила З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН, с самого начала планировала провокацию. В результате проведенной израильскими солдатами операции из этой группы погибли 9 человек, со стороны Израиля ранены 7 человек, из которых двое тяжело. Посол подчеркнула, что израильские солдаты, которые спустились на один из кораблей с вертолета, были «встречены ножами, топорами и металлической арматурой». Она сообщила, что перестрелка началась после того, как у одного из израильских солдат был отобран пистолет, из которого были произведены выстрелы в израильских солдат. «После этого было принято решение отстреливаться, чтобы защитить жизнь солдатам. Защищаться на самом деле пытались наши солдаты», - добавила она.

З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН также отметила, что сектор Газа не нуждается в гуманитарной помощи. По ее словам, каждую неделю через легальные проходы доставляется не меньше 15 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Посол также отметила, что позиция украинского МИДа в связи с инцидентом была «сбалансированной и ответственной». «Не было попыток обвинить Израиль во всем что угодно, включая в преступлении против человечества», - добавила З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН.

Как сообщал УНИАН, утром 31 мая в результате операции ВМС Израиля на суда с гуманитарной помощью, следовавшие из Турции в сектор Газа, погибли 19 человек, еще около 30 получили ранения.