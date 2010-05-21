Путин о 20-летии СНГ, приоритетах, кризисе и логике председательства

Россия заинтересована в укреплении Содружества Независимых Государств.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал, выступая на заседании Совета глав правительств государств СНГ.

«Хочу сразу сказать, что мы заинтересованы в укреплении нашей организации, в максимальном раскрытии ее конструктивного, созидательного потенциала; в совершенствовании механизмов координации, партнерства во всех сферах - торговле, энергетике, промышленности, в высоких технологиях; в наращивании образовательных, молодежных и других гуманитарных контактов. Именно на этой логике строится работа российского Председательства в СНГ», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что важнейшими приоритетами российского председательства является экономика, развитие взаимодействия в науке и инновациях.

По его словам, это тем более актуально, учитывая, что страны Содружества решают сейчас схожие задачи по преодолению последствий глобального экономического и финансового кризиса, предпринимают шаги, направленные на повышение эффективности национальных экономик, изменение их структур, поддержку современных, конкурентоспособных производств.

В.ПУТИН отметил, что в течение прошлого года в Содружестве выполнялся единый план антикризисных мер. Он уверен, что и в дальнейшем странам СНГ необходимо тесно координировать действия, эффективно используя весь арсенал интеграционных механизмов.

«В декабре 2011 года мы отметим двадцатилетие СНГ. За это время был пройден большой путь. Нам удалось отстроить во многом уникальную систему взаимодействия, которая работает в интересах граждан наших государств, конкретных компаний, предприятий, участвующих в кооперационных связях», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, диалог стран СНГ позволяет в духе доверия и открытости решать возникающие проблемы, обеспечивать стабильность огромного региона.

«Опираясь на накопленный опыт, мы должны двигаться вперед, реализовывать наши планы, сформулированные в Концепции развития СНГ и Стратегии экономического сотрудничества на период до 2020 года. Успех здесь зависит от слаженной работы всех партнеров, от их делового настроя и, разумеется, доброй воли. Уверен, нас объединяет именно такой подход», - подчеркнул В.ПУТИН.