Греция получила первый транш кредита ЕС и МВФ

Греция получила первый транш кредита Европейского Союза на общую сумму 110 миллиардов евро, который должен помочь Афинам справиться с долговым кризисом. Об этом сообщает BBC News.

Всего Афинам было переведено 20 миллиардов евро, из которых 14,5 миллиарда евро предоставил ЕС, а остальное - МВФ.

В среду 19 мая Греция должна будет выплатить по облигациям 8,1 миллиарда евро. Договоренность об этом была достигнута ранее в мае.

Накануне евро упал до минимальной отметки к доллару за последние четыре года на страхах относительно того, что программа помощи объемом в 750 миллиардов евро, направленная на борьбу с долговым кризисом в Европе, может подорвать экономический рост региона. На торгах 18 мая евро продолжил снижение - европейская валюта упала к американской на 0,6 процента до 1,2317 доллара, но держится выше четырехлетнего минимума в 1,2234 доллара.

Reuters отмечает, что дополнительное давление на евро оказывает решение Сената США - сенаторы обязали Вашингтон выступать против предоставления помощи МВФ странам, которые вряд ли смогут вернуть деньги. Эта новость вызвала распродажу евро, хотя не ясно, какой эффект на мировую экономику окажет решение Сената.

Сейчас США является самым крупным участником МВФ, обладающим правом вето на решения фонда, отмечает Лента.ру. Ранее это право Вашингтоном никогда не использовалось.