В Польше сегодня пройдет "Ночь музеев"

Сегодня в Польше состоится культурно-образовательная акция "Ночь музеев", в рамках которой можно будет посетить бесплатно музеи, галереи и другие интересны места.

Как передает корреспондент УНИАН, в этом году, который станет седьмым с начала проведения мероприятия в Польше, желающие смогут посетить "культурные" и интересны места в четырнадцати польских городах.

Только в польской столице - Варшаве - можно будет посетить 158 таких мест.

Среди них, кроме музеев, художественных галерей и национальных институтов культуры, - Сейм Польши, Варшавская фондовая биржа и Синагога ножиков.

Большинство мест будут открыты с семи часов вечера до часа ночи. До трех часов ночи будет открыто каждое четвертое место.

В рамках мероприятия состоится более 40 концертов и театральных выступлений, доступ на которые также будет бесплатным.

Для взрослых также будут показывать немое кино, а для детей будет организована специальная развлекательная программа.

Городские власти организовали бесплатное сообщение между местами-участниками проекта, в том числе между ними будут курсировать "антикварные" трамваи и автобусы.

Справка УНИАН. Основанная в 1997 году в столице Германии Берлине "Ночь музеев" приобрела большую популярность, и сейчас аналогичный проект проводят более 120 европейских городов.

В прошлом году лишь в Варшаве 140 мест-участников проекта посетили свыше 200 тыс. человек.