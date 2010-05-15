Тейшейра: ЕС настроен поддерживать Украину на пути евроинтеграции

Председатель Представительства Европейской Комиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА заверяет, что Европейский Союз настроен поддерживать Украину на пути евроинтеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на открытии Дня Европы в Киеве.

«ЕС настроен поддерживать Украину в этом процессе (на пути евроинтеграции – УНИАН), который есть в общих целях и Украины, и ЕС», - сказал он.

Ж.ТЕЙШЕЙРА выразил надежду, что через год будет достигнут значительный прогресс в этом процессе.

Он отметил, что в Украине новый Президент и правительство продолжают поддерживать интеграцию Украины в ЕС.

При этом он констатировал, что европейской интеграции можно достичь только через принятие соответствующего законодательства и проведение реформ.

«Но также необходимо выполнять это законодательство и осуществлять реформы для украинского народа», - сказал Ж.ТЕЙШЕЙРА.