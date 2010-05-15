Варшава может остановить строительство стадиона к Евро-2012

В польской столице с понедельника может быть приостановлена часть работ по строительству национального стадиона, где должны состояться матчи финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как пишет столичное издание Życie Warszawy, причиной возможной приостановки работ являются долги перед субподрядчиками.

Глава компании Handlomax заявил изданию, что не видит другого выхода, кроме остановки работ, поскольку у компании нет денег ни на зарплату работникам, ни на оплату услуг других фирм, с которыми она сотрудничает.

По данным газеты, проблемы с оплатой работ у фирмы возникли с июля прошлого года.

"Заказчик или вообще не платит, или пересылает лишь мизерную часть денег", - сказал руководитель фирмы. Долг перед фирмой составляет свыше 300 тыс. дол.

Издание сообщило, что представители фирм встретились с финансовым директором строительства национального стадиона Рафалом ДАМАСЕВИЧЕМ, который обещал разрешить проблему, но она так и не была разрешена.

Как сообщал УНИАН, объявленный в ноябре 2008 года тендер на строительство национального стадиона в Варшаве выиграл польско-немецко-австрийский консорциум фирм Hydrobudowa Polska SA, PBG z Alpine Bau Deutschland AG, Alpine Bau GmbH i Alpine Construction Polska Sp. z o.o.

Контракт, согласно которому 55-тысячный стадион должен быть построен до мая 2011 года, консорциум подписал в мае прошлого года.

Справка УНИАН. В Польше, которая совместно с Украиной в 2007 году выиграла право организовывать Евро-2012, к чемпионату строится три стадиона и один модернизируется.

Стадион в Варшаве, строительство которого финансируется из польского бюджета, будет стоить около 500 млн. дол., в то время как стоимость 44-тысячных стадионов в Гданьске и Вроцлаве составляет около 150 и 250 млн. дол., соответственно.

На модернизацию стадиона в Познани планируется потратить около 200 млн. долларов.