Взрывы на российской шахте: погибли 12 человек, 83 остаются под землей

Более 560 человек и 125 единиц техники участвуют в ликвидации последствий аварии на шахте "Распадская" на юге Кузбасса, где в результате двух взрывов в ночь на воскресенье погибли 12 человек, свыше 50 пострадали и судьба еще 83 человек остается неизвестной.

Как передает РИА "Новости", группа усилена горноспасателяит и спасателями, прибывшими из соседних областей России.

Сейчас на шахте продолжается восстановление шахтных стволов и вентиляционного оборудования, монтируются две вентиляционные установки. После этого будет проведено интенсивное проветривание поземных горных выработок. Горноспасатели продолжат поисково-спасательные работы.

По данным МЧС, погибших 12 человек, травмированных - 58, из них 9 в тяжелом состоянии, 14 - в состоянии средней степени тяжести. Под землей остаются 83 человека, их судьба неизвестна.