Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ по российско-грузинской войне

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявляет, что Россия не будет выполнять резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы по российско-грузинской войне в августе 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на сессии ПАСЕ.

“Мы не можем выполнять резолюции, которые продиктованы политизированными соображениями”, - сказал российский министр.

Как сообщал УНИАН, практически во всех резолюциях ПАСЕ, одобренных в 2008-2009 годах, содержались, в частности, требования к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии, а также отвести российские войска на позиции, которые они занимали до начала войны в августе 2008 года.