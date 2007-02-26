Райс раскритиковала заявления России

Госсекретарь США Кондолиза РАЙС считает, что звучащие из России критические заявления в адрес США, в том числе в связи с расширением НАТО и планами развертывания ПРО в Европе, не способствуют укреплению двухсторонних отношений между двумя странами, передает РИА «Новости».

"Я не думаю, что подобные высказывания помогают взаимоотношениям, и мы об этом ясно заявили", - сообщила К.РАЙС в воскресенье в эфире телекомпании "Фокс".

При этом она обратила внимание на опубликованную в воскресенье в газете "Вашингтон пост" статью министра иностранных дел Сергея ЛАВРОВА под заголовком "Одной "холодной войны" было достаточно".

По мнению К.РАЙС, российский министр попытался представить это “в более правильной перспективе". При этом она подчеркнула, что "Россия - это не Советский Союз, и нам нужно это признать".

Затронув вопрос о ПРО, К.РАЙС напомнила, что российские и американские представители более 10 раз официально встречались для обсуждения американских планов в этой области, и что такие обсуждения проходили также в рамках Совета Россия-НАТО.

"Я сама говорила об этом российским официальным лицам", - сообщила глава внешнеполитического ведомства США, отметив, что американские планы по ПРО в Европе не являются для российской стороны сюрпризом.

"Высказывание подобных вещей о Польше и Чехии - независимых странах и членах НАТО, я думаю, было ненужным и необоснованным", - заявила К.РАЙС.

"В том, что касается ПРО - никто из тех, кто в этом разбирается, не будет утверждать, что размещенные в Польше десять перехватчиков могут каким-либо образом создавать угрозу для тысяч боеголовок, имеющихся в российском арсенале сдерживания", - сказала К.РАЙС, добавив при этом, что администрация Джорджа Буша даже "хотела бы развивать с русскими сотрудничество в области ПРО".

Коснувшись вопроса о расширении НАТО, госсекретарь заявила, что считает этот процесс важнейшим моментом в мировой истории после "холодной войны".

"Это помогло консолидировать демократическую и защищенную Европу, и России нечего опасаться со стороны демократических государств у ее границ", - подчеркнула К.РАЙС.