Просачиваются новости о кандидатах на Нобелевскую премию

На получение Нобелевской премии мира в 2007 году выдвинут 181 кандидат, включая 46 организаций.

Как передает News.ru, официально их имена не разглашаются, однако известно, что среди выдвиженцев - бывший вице-президент США Альберт Гор, представитель ООН по Косову Марти АХТИСААРИ и российская правозащитница Лидия ЮСУПОВА.

По традиции, комитет по присуждению премии никогда не сообщает имена претендентов. Но, как правило, ежегодно информация о некоторых из них просачивается в прессу от тех, кто имеет право выдвигать: членов норвежского парламента, предыдущих лауреатов премии и академиков.

Кандидатуру А.ГОРА выдвинули два норвежских политика за деятельность, направленную на борьбу с глобальным изменением климата.

Среди других кандидатов называют, например, Европейский Союз в связи с празднованием в этом году 50-летия Римского договора, заложившего основы Евросоюза, спецпредставителя ООН по Косово Марти АХТИСААРИ, лидера уйгурского меньшинства в Китае и общественную активистку Ребийю КАДЕЕР, а также российскую правозащитницу, члена адвокатской палаты Чечни Л.ЮСУПОВУ.

Нобелевская премия мира присуждается с 1901 года. За 105 лет вручения Нобелевских премий их лауреатами стали 758 человек и 18 организаций.