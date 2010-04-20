Лукашенко вспомнил, как из него трясли деньги на «трусы, штаны на лицо»

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает необоснованной панику, возникшую в Европе в связи с извержением вулкана в Исландии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил сегодня, выступая в белорусском парламенте с посланием к белорусскому народу.

"Якобы и дышать нечем. Исландия не задохнулась, там слой полметра пепла – не задохнулась. Европа задыхается. Только не от пепла", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

В связи с этим Президент Беларуси также напомнил о панике, которая возникла в Европе в связи с распространением в конце 2009 – начале 2010 года эпидемии "свиного гриппа".

"Я вам сказал из Украины: успокойтесь. Жуликов в мире достаточно. Кризис породило жулье. Я первым и единственным тогда в мире сказал: коррупция и жулики – причины этого кризиса. Разбазарили деньги, а вы знаете, кто их печатает, откуда пошел этот кризис. Кто на нем наживался – у кого миллиарды в карманах. Весь мир знает – оттуда этот кризис пошел. И тогда я сказал: успокойтесь. Это (грипп) очередной удар по населению, вытряхивание кошельков в интересах того, кто имел залежи на складах и кто готов быстро произвести лекарства. По прошествии небольшого количества времени – всего полгода, мы слышим сегодня, что оказывается, это страшный обман мировой общественности, вот этот свинячий визг и писк", - добавил А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси также считает необоснованной критику в адрес властей в связи с распространением гриппа. "Вы начали долбать власть и меня: врут, давайте марлевые повязки, давайте трусы, штаны на лицо, ходить, чтоб никто не заболел этой свинячиной. Вытряхнули-вывернули деньги. Так это хорошо, что я еще противостоял этому министру здравоохранения и правительству и говорил: успокойтесь: побегают, сядут на определенное место, но деньги хоть сохранят", - отметил он.

"Мир изменился. Потеряны духовные моральные критерии, ориентиры. И это надо видеть. Свидетельство тому еще и Кыргызстан - это яркий пример маленькой страны… Но то ли еще будет!", - предполагает А.ЛУКАШЕНКО.