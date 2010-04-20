Число жертв землетрясения в КНР превысило 2 тысячи

Число жертв землетрясения на северо-западе Китая составило на данный момент 2039 человек, сообщает ИТАР-ТАСС.

195 жителей Юйшу-Тибетского автономного округа в провинции Цинхай считаются пропавшими без вести.

Ранения получили более 12 тыс. человек, из них 1434 находятся в тяжелом состоянии, передает агентство Синьхуа.

Как сообщалось, 14 апреля в Юйшу-Тибетском автономном округе провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр подземного толчка находился в уезде Юйшу.